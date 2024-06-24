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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:04
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezinde düzenlenen operasyonda C.A, E.A, N.T, B.C.T, A.G. ve C.Z.Ö'ye ait araç, adresler ve üst aramalarında bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

        İnebolu ilçesinde de İ.Ç'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada da sentetik ecza ve bir miktar para bulundu.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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