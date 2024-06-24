Kastamonu'da 29 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucunda, "kasten öldürme, kasten yaralama ve silahla tehdit" suçlarından 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö'nün saklandığı ikamet tespit edildi.

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