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        Deniz Feneri Kastamonu Temsilciliği farklı ülkelerde 3 bin 60 aileye kurban dağıttı

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından Kurban Bayramı'nda Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 3 bin 60 aileye kurban eti dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:18
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        Deniz Feneri Kastamonu Temsilciliği farklı ülkelerde 3 bin 60 aileye kurban dağıttı
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        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından Kurban Bayramı'nda Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 3 bin 60 aileye kurban eti dağıtıldı.

        Derneğin Kastamonu temsilcisi Halit Bitkin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kendisinin de Kurban Bayramı'nı Çad'da geçirdiğini söyledi.

        Afrika'da, Filistin'de ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını anlatan Bitkin, "3 bin 60 ailede 15 bin ferde dağıtım sağladık. Filistin için bağışlanan kurbanlarımızı kavurma yapıp ulaştırmaya çalışıyoruz. Veren ile alan arasında köprü oluyoruz. Kastamonu'da ise derneğimize bağışlanan 240 payın, tespitlerini yaptığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağladık. Bayramı bayram yapan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

        Mazlum coğrafyalarda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bitkin, şöyle devam etti:

        "Bir ayağımız burada sabit kalmak kaydıyla diğer ayağımız mazlum, gönül coğrafyaları dediğimiz coğrafyalarda, ay yıldızlı bayrak altında yardım faaliyetlerinde bulunmaya devam ediyoruz. Elektriğin olmadığı, suyun çok uzaklarda bulunduğu bir coğrafya. Etlerin rüzgarda, güneşte ince ince dilimlenerek kurutulup dibeklerde dövüldüğü bir coğrafyada kurbanlarımızı eda ettik ve geri döndük."

        Bitkin, dünyada beklenen tek milletin Türkler olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki dünyanın diğer bölgelerinde pek yok bu hassasiyet. Türkler'de var. Dolayısıyla beklenen insanlar da Türkler." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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