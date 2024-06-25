Kastamonu'da otomobilin fren lambasında uyuşturucu bulundu

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 2 şüphelinin üzerlerinde arama yapıldı.

Kastamonu'da, bir otomobilin fren lambasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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