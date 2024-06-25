Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da otomobilin fren lambasında uyuşturucu bulundu

        Kastamonu'da, bir otomobilin fren lambasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da otomobilin fren lambasında uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, bir otomobilin fren lambasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 2 şüphelinin üzerlerinde arama yapıldı.

        Otomobilin fren lambasından şüphelenen ekipler, lambayı sökünce buraya gizlenmiş 8,39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Deniz Feneri Kastamonu Temsilciliği farklı ülkelerde 3 bin 60 aileye kurban...
        Deniz Feneri Kastamonu Temsilciliği farklı ülkelerde 3 bin 60 aileye kurban...
        Paris Olimpiyatları'na 6 sıkletin 5'inde kota alan kadın boksörler, iddialı...
        Paris Olimpiyatları'na 6 sıkletin 5'inde kota alan kadın boksörler, iddialı...
        Kastamonu'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da 29 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 29 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden 6 kişinin silahına el konuldu
        Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden 6 kişinin silahına el konuldu