Kastamonu'da römorku devrilen traktörden düşen sürücü öldü
Kastamonu'da, römorku devrilen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Kastamonu'da, römorku devrilen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Uzunoluk köyünde Nurgül Velioğlu (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün römorku devrildi.
Bu sırada Velioğlu, traktörden düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Velioğlu, kurtarılamadı.
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