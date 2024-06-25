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        Kastamonu'da römorku devrilen traktörden düşen sürücü öldü

        Kastamonu'da, römorku devrilen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:39
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        Kastamonu'da römorku devrilen traktörden düşen sürücü öldü
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        Kastamonu'da, römorku devrilen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Uzunoluk köyünde Nurgül Velioğlu (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün römorku devrildi.

        Bu sırada Velioğlu, traktörden düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Velioğlu, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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