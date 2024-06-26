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        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:46
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        Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

        AB'nin yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaretle tescilli olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 24 bin dekar alanda üretiliyor.

        Taşköprü Sarımsak Üreticiler Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 5 bin ailenin sarımsak üretimi yaptığını söyledi.

        Sarımsak hasadının üreticilere hayırlı olmasını dileyen Eligüzeloğlu, "Bu sezon 24 bin ton rekolte bekleniyor. Sarımsak fiyatının çiftçilerimizin beklentilerini karşılamasını umuyoruz." dedi.

        İlçeye bağlı Çanşa köyünde sarımsak hasadı yapan Erkan Subutay ise Taşköprü sarımsağının hasadının çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, "Çocukluğumdan beri sarımsak üreticisiyim. Geçen 20 yıldır ben, öncesinde ise babam ve büyüklerimiz bu işi yapıyordu. Bu sezon verimimiz yüksek." ifadesini kullandı.

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