Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

AB'nin yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaretle tescilli olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 24 bin dekar alanda üretiliyor.

Taşköprü Sarımsak Üreticiler Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 5 bin ailenin sarımsak üretimi yaptığını söyledi.

Sarımsak hasadının üreticilere hayırlı olmasını dileyen Eligüzeloğlu, "Bu sezon 24 bin ton rekolte bekleniyor. Sarımsak fiyatının çiftçilerimizin beklentilerini karşılamasını umuyoruz." dedi.