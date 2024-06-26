Muhasebecisi tarafından dolandırıldığını iddia eden kişi suç duyurusunda bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhasebecisi tarafından dolandırıldığını iddia eden iş insanı, suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, inşaat işi yapan Hasan Kurt, bir işlem için Sosyal Güvenlik Kurumuna gittiğinde, çalıştırdığı işçilerin sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrendi.

Bunun üzerine sigorta ücretlerini yatırması için her ay ödeme yaptığı muhasebecisi E.G'nin ofisine giden Kurt, muhasebecinin kaçtığını öğrendi.

Yaptığı araştırma sonucunda bazı vergi ödemelerinin de gerçekleştirilmediğini öğrenen Kurt, savcılığa giderek E.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.