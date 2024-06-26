Kastamonu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Vatandaşların ihbarı üzerine Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'nde Cemal Kaya'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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