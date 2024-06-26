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        Kastamonu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:18
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        Kastamonu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'nde Cemal Kaya'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Kaya'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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