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        Kastamonu'da devrilen kamyonun şoförü öldü, yanındaki kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:50
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        Kastamonu'da devrilen kamyonun şoförü öldü, yanındaki kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya inşaat malzemesi ve hırdavat getiren Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı kamyon, Kastamonu-Karabük kara yolu Akgeçit mevkisinde devrildi.

        Kazada araç şoför Rengi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda yaralanan Hakkı Yılmaz ise ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Rengi'nin, AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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