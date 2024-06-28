İhsangazi'de doğal gaz için çalışmalar başladı

Doğal gaz depolama alanıyla ilgili çalışmaların başladığını dile getiren Sağlık, "İlçemizde bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Belediyemizce Yeni Mahalle'de tahsis ettiğimiz alanda depolama yapılıp ilçenin ana arterleri ve konutlara doğal gaz sağlanacak." dedi.

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