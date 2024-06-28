Kastamonu'da polislerden kas hastası gence sürpriz doğum günü kutlaması
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri, kas hastası 16 yaşındaki Murat Ersoy'a doğum günü sürprizi yaptı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri, kas hastası 16 yaşındaki Murat Ersoy'a doğum günü sürprizi yaptı.
Kas hastası Murat Ersoy'un polisleri çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine sürpriz kutlama düzenledi.
Doğum günü pastasıyla Ersoy'u evinde ziyaret eden polis ekibi, gencin 16. yaş gününü kutladı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından doğum gününün fotoğrafları paylaşıldı.
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