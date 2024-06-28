Not bırakarak evinden ayrılan çocuk polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu
Kastamonu'da not bırakarak evden ayrılan 13 yaşındaki çocuğu polis ekipleri bularak ailesine teslim etti.
Kastamonu'da not bırakarak evden ayrılan 13 yaşındaki çocuğu polis ekipleri bularak ailesine teslim etti.
Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine sabah saatlerinde, "Hakkınızı helal edin" şeklinde not bırakıp evden ayrılan 13 yaşındaki çocuğun ailesi durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kıse sürede bulduğu çocuğu ailesine teslim etti.
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