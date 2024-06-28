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        Not bırakarak evinden ayrılan çocuk polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu

        Kastamonu'da not bırakarak evden ayrılan 13 yaşındaki çocuğu polis ekipleri bularak ailesine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:49
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        Not bırakarak evinden ayrılan çocuk polis ekipleri tarafından kısa sürede bulundu
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        Kastamonu'da not bırakarak evden ayrılan 13 yaşındaki çocuğu polis ekipleri bularak ailesine teslim etti.

        Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine sabah saatlerinde, "Hakkınızı helal edin" şeklinde not bırakıp evden ayrılan 13 yaşındaki çocuğun ailesi durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kıse sürede bulduğu çocuğu ailesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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