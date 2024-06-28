Kastamonu'da çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü
Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Rauf Denktaş Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Özgür Uzun (18) ile ağabeyi Sait Ali Uzun (25) tabancayla ateş edilerek yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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