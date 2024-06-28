Kastamonu'da çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü

Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

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