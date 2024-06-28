GÜNCELLEME - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
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