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        Kastamonu'da 80 bin 200 makaron ele geçirildi

        Kastamonu'da 80 bin 200 makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 23:58 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:58
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        Kastamonu'da 80 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Kastamonu'da 80 bin 200 makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Tosya ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, belirlenen adres ve iş yerinde yaptığı aramada 70 bin bandrolsüz boş makaron ile 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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