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        Kastamonu'da silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili 1 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da, iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:46
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        Kastamonu'da silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili 1 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da, iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte iki grup arasında çıkan kavga sırasında silahla vurulan kardeşlerden Özgür Uzun'un ölmesi, Sait Ali Uzun'un yaralanmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayla ilgili Ö.Y'yi suç aleti tabancayla yakaladı.

        Ö.Y, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Rauf Denktaş Caddesi'nde dün iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Uzun (18) ile ağabeyi Sait Ali Uzun (25) tabancayla ateş edilerek vurulmuş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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