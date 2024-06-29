Kastamonu'da silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili 1 zanlı yakalandı
Kastamonu'da, iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da, iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten birinin ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kentte iki grup arasında çıkan kavga sırasında silahla vurulan kardeşlerden Özgür Uzun'un ölmesi, Sait Ali Uzun'un yaralanmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayla ilgili Ö.Y'yi suç aleti tabancayla yakaladı.
Ö.Y, işlemleri için emniyete götürüldü.
Rauf Denktaş Caddesi'nde dün iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Uzun (18) ile ağabeyi Sait Ali Uzun (25) tabancayla ateş edilerek vurulmuş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun kurtarılamamıştı.
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