Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Serdal Muşlu (30) idaresindeki 37 SL 409 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Davutca köyü yakınlarında, Hasan Samancı (73) yönetimindeki 37 BE 297 plakalı traktörle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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