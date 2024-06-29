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        Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 29.06.2024 - 22:45
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        Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Serdal Muşlu (30) idaresindeki 37 SL 409 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Davutca köyü yakınlarında, Hasan Samancı (73) yönetimindeki 37 BE 297 plakalı traktörle çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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