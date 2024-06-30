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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:02
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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ramazan G. idaresindeki 54 D 3235 plakalı hafif ticari araç Araç-Kastamonu kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

        Kazada, sürücü Ramazan G. ile Kezban G. (50), N.G. (11), N.N.G. (14) ve Y.Y.G. (12) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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