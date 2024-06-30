Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ramazan G. idaresindeki 54 D 3235 plakalı hafif ticari araç Araç-Kastamonu kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Ramazan G. ile Kezban G. (50), N.G. (11), N.N.G. (14) ve Y.Y.G. (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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