Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Armutlu köyünün ormanlık alanında yüksek gerilim hattından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına Taşköprü, Tosya ve Hanönü Orman İşletme Müdürlükleri arazözleri ile Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yüksek gerilim hattında başladığını söyledi.

Yangının erken ve etkin müdahale ile söndürüldüğünü anlatan Sönmezoğlu, "Yangına öncelikle civardaki köylerimize dağıttığımız su tankerleri müdahale etti. Hızlı bir şekilde Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğümüzün 3 arazözü ve su tankeri, Hanönü ve Tosya İşletme Müdürlüklerimizin arazözleri erken müdahale ederek yangını söndürmüşlerdir." dedi.

Sönmezoğlu, yangında 2 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen de yangın alanına gelerek yetkilerden bilgi aldı.