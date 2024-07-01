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        "Zirai ambulans" bitki sağlığı için tarlalarda

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan 5 girişimci, satın aldıkları ve "Zirai ambulans" adını verdikleri eski bir ambulansla çiftçilere ücreti karşılığında hizmet götürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:06
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        "Zirai ambulans" bitki sağlığı için tarlalarda
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan 5 girişimci, satın aldıkları ve "Zirai ambulans" adını verdikleri eski bir ambulansla çiftçilere ücreti karşılığında hizmet götürüyor.

        Kastamonu'da kullanım ömrünü dolduran bir ambulans satışa çıkarıldı. Ziraat mühendisi ile çiftçilerden oluşan 5 kişi, aracı satın alarak içine su deposu, jeneratör, zirai dron ve gerekli diğer malzemeleri yerleştirdi.

        "Zirai ambulans" ismini verdikleri araçla çiftçilere ücreti karşılığında hizmet veren girişimciler, çiftçilerin zararlılarla mücadelede kullanacağı tüm malzemeleri araçlarında bulunduruyor.

        "Zirai ambulans"ın üzerinde "Bu araç, bitki sağlığı için yollarda" yazısı bulunuyor.

        - "Neden zirai ambulans olmasın diye yola çıktık"

        Ziraat mühendisi Yavuz Cebecioğlu, AA muhabirine, zirai dron almaya karar verdiklerinde bunun için bir araca ihtiyaçları olduğunu fark ettiklerini söyledi.

        Araç için araştırma yaparken eski bir ambulansın ömrünü doldurduğu için ihale ile satışa çıkarıldığını öğrendiklerini belirten Cebecioğlu, "Bu aracı ihale ile aldık. Ambulans, insanlara hizmet ediyor, hastaları taşıyordu. Biz de zirai ambulans olsun, yine insanlığa hizmet etsin, bu sefer de insanların yiyeceği olan bitkilere hizmet etsin diye zirai ambulans olarak hizmet veriyoruz." dedi.

        Ambulansın içini zirai mücadeleye uygun dizayn ettiklerini anlatan Cebecioğlu, şöyle devam etti:

        "Çiftçimizin yeni bir ilaca ihtiyacı olur ya da ilacı bitebilir diye zirai ilaçlar bulunduruyoruz. Burada bitkiye anından müdahale edebiliyoruz, o yüzden 'Zirai ambulans' dedik. Ambulansımızla önce araziye geliyor, kontrol ediyoruz. Hangi hastalık varsa tespitini yapıyoruz. Çiftçimizi bilgilendiriyoruz. Çiftçimiz bununla ilgili hizmet almak isterse ilaçlamayı yapıyoruz."

        Zirai dronun yeni bir teknoloji olduğuna dikkati çeken Cebecioğlu, "Dron ile yapmamız, iş gücü olarak kolaylık sağlıyor. Büyük araziler, kısa sürede ilaçlanabiliyor. Zamanımızdan, paramızdan, suyumuzdan tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

        Tarlasında ilaçlama yapılan çiftçi Emin Yavuz ise "Zirai ambulans" sahiplerine teşekkür ederek, "Bizim için zaman çok önemli. Dron bizim için birinci çözüm oldu. Traktörler tarlaya girdiğinde yüzde 5 ürüne zarar veriyor. Bu da 100 dekarlık arazide 2 ton buğdaya tekabül eder. Bu, milli servet." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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