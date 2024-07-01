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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:22
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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde M.O, U.O. ve İ.B, Tosya ilçesinde ise M.K. ve C.Ç, izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde yapılan aramada dedektörler ile kanal kazıcı, yükleyici iş makinesi ve hilti ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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