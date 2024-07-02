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        Kastamonu'da 35 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:52
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        Kastamonu'da 35 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 7 suçtan 35 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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