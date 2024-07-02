Kastamonu'da 35 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 7 suçtan 35 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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