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        Kastamonu'da kask takmayan 590 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

        Kastamonu'da kask takmayan 590 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:22
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        Kastamonu'da kask takmayan 590 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
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        Kastamonu'da kask takmayan 590 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince haziran ayında 1631 motosiklet denetlendi.

        Denetimlerde 963 sürücünün 590'ına kask takmamaktan para cezası kesildi, 373 sürücüye ise yeterli sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmak, yaya yollarında motosiklet sürmek, hız kuralını ihlal etmek gibi nedenlerle cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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