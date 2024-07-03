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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlardan izledi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 08:55 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:55
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlardan izledi
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kent meydanına kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar alınan galibiyetle büyük sevinç yaşadı.

        İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçedeki vatandaşlarla birlikte maçı izlemek istediklerini, bu nedenle dev ekran kurduklarını söyledi.

        Galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sağlık, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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