Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlardan izledi

Galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sağlık, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçedeki vatandaşlarla birlikte maçı izlemek istediklerini, bu nedenle dev ekran kurduklarını söyledi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

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