Kastamonu'da fırtına okulun çatısını uçurdu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir okulun çatısını uçurdu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir okulun çatısını uçurdu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Fen Lisesi'nin çatısı uçtu. Çatının parçaları, çevredeki apartmanların bahçelerine, ağaçlar ve elektrik hatlarına düştü.
Ağaçların dalları kırılırken, ilçenin elektriği kesildi.
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