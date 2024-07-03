Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ediliyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ediliyor.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde bugün başlayan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.