Kastamonu'da çıkan yangında 25 dekarlık arpa tarlası yandı
Kastamonu'da çıkan yangında 25 dekarlık arpa ekili alan tamamen yandı.
Kastamonu'da çıkan yangında 25 dekarlık arpa ekili alan tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Daday kara yolu Gölköy mevkisinde Turhan Yılmaz'a ait besi çiftliğinin bitişiğindeki arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Besi çiftliğine sıçramadan söndürülen yangında, çiftliğe ait 25 dekarlık arpa ekili tarla tamamen yandı.
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