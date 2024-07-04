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        Asfalt yol ve akülü sandalye ile 12 yaşındaki Umut'un yüzünü "devlet" güldürdü

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Umut Genç, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık tarafından yürütülen çalışma ile hem asfalt yola hem de akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:08
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        Asfalt yol ve akülü sandalye ile 12 yaşındaki Umut'un yüzünü "devlet" güldürdü
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Umut Genç, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık tarafından yürütülen çalışma ile hem asfalt yola hem de akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

        Örenbaşı köyünde yaşayan Umut'un daha rahat hareket edebilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından evinin önüne kadar toprak olan yol, asfaltlandı.

        Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'in girişimiyle ilçedeki hayırsever iş insanı Eren Azizoğlu tarafından da Umut'a akülü tekerlekli sandalye alındı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Umut'u ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim etti. Vali Dallı, daha sonra makam aracının şoför koltuğuna geçip yanına Umut'u da alarak köyde gezinti yaptı.

        Hem akülü araca hem de bu aracı rahatlıkla kullanabileceği asfalt yola kavuşan Umut, büyük mutluluk yaşadı.

        Vali Dallı, AA muhabirine, duyarlılığından dolayı Kaymakam Çamkerten'e teşekkür etti.

        Umut'a aracını iyi günlerde kullanması temennisinde bulunan Dallı, "Arabanın yürüyebilmesi için yol lazım olduğu için İl Özel idaremiz imkanlarıyla köyün içine bu yolu yapmış arkadaşlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah ailesi ile nice mutlu yıllarda yaşamak nasip etsin. Bazı işler küçük olsa da çok kıymetli hale gelebilir. İnsana dokunmak son derece önemli." ifadesini kullandı.

        - "Onun bir gülümsemesi her şeyi unutturuyor"

        Baba Mustafa Genç ise asfalttan önce yollarının toprak olduğunu söyledi.

        Yağmurlu zamanlarda toprak yolun zarar gördüğünü belirten Genç, "Allah razı olsun devletimizden, hem yolumuzu yaptı hem arabamızı verdi." dedi.

        Umut'un down sendromunun yanında kaslarında zayıflık bulunduğunu ve gelişim geriliği olduğunu anlatan Genç, "Rehabilitasyon merkezi ve kendi çabalarımızla biraz daha düzeldi. Daha önceleri oturamıyordu, şimdi sadece desteksiz yürüyemiyor." diye konuştu.

        Abla Nalan Genç de Umut'un 3 kardeşten en küçükleri olduğunu dile getirdi.

        Yol ve akülü araç için yetkililere teşekkür eden Genç, şunları anlattı:

        "Önceden servis çok zorlanıyordu, kış aylarında çok çamur oluyordu. Şimdi artık rahatlıkla geliyor. Çok iyi oldu yapıldığı. Arabası da onun için çok iyi oldu. Artık istediği gibi gezebilecek. Umut bizim için bambaşka, normal çocuklara nazaran daha başka oluyor. Onun bir gülümsemesi her şeyi unutturuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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