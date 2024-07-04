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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:24
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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, gazetecilere, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının devam ettiğini söyledi.

        Gazibeyoğlu, "Dün bölgeye üç yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar geldi. 18.45 itibarıyla ekipler müdahaleye başladı. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

        Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları kaydetti:

        "Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."

        - Yıldırım nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktı

        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da dün Ilgaz Dağı etrafına yoğun şekilde yıldırım düştüğünü söyledi.

        Yıldırımlar nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktığını belirten Sönmezoğlu, "Bu yangınların 9'unu söndürdük. 16 arazözümüz, 12 su ikmal, 20 ilk müdahale ekip aracımız, 80 orman işçisi ve 1 hava helikopteri ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 1-2 saat içinde yangını kontrol altına alacağız. 2 dozer ve bir greyder ile ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Daha etkin müdahale ve yanan yer ile yanmayan alanların arasını ayırmak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, tek yer haricinde yangınların kontrol altına alındığını vurgulayarak, "Komşu ilçelerden gelen orman ve kamu kurumlarımızın makine ve ekipleri ile yangına anında müdahale edildi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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