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        Kastamonu'da üzerlerine tavandan alçı parçaları düşen 2 çocuk yaralandı

        Kastamonu'da Kur'an kursunda üzerlerine alçı tavandan parçalar düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:59
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        Kastamonu'da üzerlerine tavandan alçı parçaları düşen 2 çocuk yaralandı
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        Kastamonu'da Kur'an kursunda üzerlerine alçı tavandan parçalar düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

        Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde yer alan ve Kastamonu Müftülüğüne bağlı olan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kur'an Kursu'nun tavanındaki alçının bir bölümü düştü.

        Söz konusu alçı parçaları üzerlerine düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

        Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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