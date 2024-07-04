Kastamonu'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı Mehmet Çelebi köyünün ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangına helikopterle havadan da müdahale sürüyor.
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