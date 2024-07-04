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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:53
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Mehmet Çelebi köyünün ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangına helikopterle havadan da müdahale gerçekleştirildi.

        Yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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