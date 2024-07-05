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        Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:08
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        Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İhsangazi ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangına Kastamonu, Çankırı, Ankara, Ilgaz ve Amasya'dan gelen orman ekipleri 3 helikopter, 18 arazöz, 24 ilk müdahale aracı, 6 su ikmal aracı, 1 ekskavatör, 1 greyder, 1 dozer ile müdahale edilmiştir. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

        İhsangazi ilçesinde 3 Temmuz'da akşam saatlerinde Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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