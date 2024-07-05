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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:08
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Çevlik köyünde Yaşar Bozkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bazı kümes hayvanları da telef oldu.

        Yangın esnasında evde olan Yaşar Bozkaya ve eşi, olaydan yara almadan kurtuldu.

        Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, gazetecilere, sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiyeye haber verdikten sonra köylülerle müdahale ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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