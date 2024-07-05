Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan LGS'de derece yapan öğrencilere hediye

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilçede ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan LGS'de derece yapan öğrencilere hediye
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilçede ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

        Taşköprü Belediye Başkanlığında düzenlenen törende Arslan, ilçe birincisi ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi Gökalp Şükrü Taşay, ikinci Zülal Yüksel ve üçüncü Yağız Eymen Kıyak'a bisiklet hediye ederek başarılarını kutladı.

        Arslan, geleceklerinin teminatı çocukların başarılarını taçlandırmak adına hediye verdiklerini dile getirerek, "Evlatlarımızın başarıları bizlerin en güzel gurur kaynağıdır. Geleceğin liderleri, yarının mimarları onlar. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Belediye Meclis Üyesi Refika Çınar ile öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Yatırımlarda zirveden dönüş
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Sinan Ateş cinayeti davasında 5.gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında 5.gün
        Tahminlerde yer almadılar
        Tahminlerde yer almadılar
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Şampiyon güreşçiden bozkurt selamı
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördükleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
        Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altı...
        Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altı...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kastamonu'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kastamonu'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kastamonu'da üzerlerine tavandan alçı parçaları düşen 2 çocuk yaralandı
        Kastamonu'da üzerlerine tavandan alçı parçaları düşen 2 çocuk yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürü...
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürü...