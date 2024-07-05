Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla mevkisinde, samanların dikkatsiz şekilde yüklenmesi nedeniyle yükü yan yatan kamyonun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.