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        Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aşırı yüklenmesi nedeniyle kara yolunda tehlikeli şekilde seyreden kamyon sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:34
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        Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aşırı yüklenmesi nedeniyle kara yolunda tehlikeli şekilde seyreden kamyon sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla mevkisinde, samanların dikkatsiz şekilde yüklenmesi nedeniyle yükü yan yatan kamyonun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatıldı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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