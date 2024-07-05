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        Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim düzenlenecek

        Kastamonu'da köy yangınlarının önüne geçmek amacıyla yangın eğitimleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:57
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        Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim düzenlenecek
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        Kastamonu'da köy yangınlarının önüne geçmek amacıyla yangın eğitimleri gerçekleştirilecek.

        Kastamonu Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Dağıtım şirketi personelinden oluşan komisyon oluşturuldu.

        Köylerde yangınların önlenmesi, ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılarak, farkındalık oluşturulması amacıyla köyleri ziyaret eden komisyon üyeleri, gittikleri köylerde vatandaşlara yangın eğitimi verecek.

        30 Eylül'e kadar sürecek eğitimler kapsamında 61 köyün ziyaret edilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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