Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Genç girişimci, hayvanlar için bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesinde bulunan teknokentte firma kuran genç girişimci, hayvanların bakımlarında kullanılmak üzere bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç girişimci, hayvanlar için bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesinde bulunan teknokentte firma kuran genç girişimci, hayvanların bakımlarında kullanılmak üzere bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti.

        Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını biyoloji alanında tamamlayan 28 yaşındaki Merve Kavasbaşıoğlu, Kastamonu Teknokent'te girişimcilik eğitimi aldı.

        Teknokent bünyesinde bir şirket kuran Kavasbaşıoğlu, ada çayı ve nane özünden hayvanlar için kulak temizleme, ağız ve göz bakım solüsyonu gibi ürünler geliştirdi.

        Ürünlerini hayvan hastaneleri ile veteriner hekimlere satan Kavasbaşıoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır Kastamonu Üniversitesindeki teknokentin kuluçka firmalarından biri olduğunu söyledi.

        Bitki özlerini tercih ettiğini dile getiren Kavasbaşıoğlu, "Piyasadaki benzer ürünlerde ağırlıklı olarak kimyasal içerik ya da bitkilerin yağları kullanılıyor. Yağlar bazen hayvanlara ağır gelebiliyor, alerjen olabiliyor. O yüzden bitkilerin özlerini kullanmaya dikkat ettik. Hem yağlar hem de bitki özlerinin testlerini yaptık, etken maddelerin bitki özlerinde de azımsanamayacak ölçüde olduğunu gördük." dedi.

        Yağ kadar kıymetli olan özleri üretime kazandırdıkları belirten Kavasbaşıoğlu, "Kulak, ağız ve göz bakım solüsyonumuz var. Bakım, tedavi süreci ve tedavi sonrasında temizlikte kullanılan ürünler. Herhangi bir zararı bulunmuyor. Hem tedavi sürecini hızlandırıyor hem de tedavi sonrasında günlük bakımlar bu ürünlerle yapılabilir." diye konuştu.

        Kavasbaşıoğlu, teknokentte olmanın büyük avantaj sağladığına dikkati çekerek, "Makine ekipman alımlarında KDV muafiyeti var. 'Bunu nasıl yaparız?' dediğimiz noktalarda hocalarımız tam destek sağlıyor. Kuluçka firmalarının kira ve diğer vergisel avantajları var. Desteklerinden dolayı Kastamonu Üniversitesi Teknokent'e çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        - Bitki özlü olması hastalıkların tedavisinde avantaj sağlıyor

        Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkanı ve projenin danışmanı ve üretim sorumlusu Doç. Dr. Elif Doğan ise kedi ve köpeklerde yoğun olarak görülen hastalıklarda tedavi sürecini kolaylaştıracak solüsyonlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

        Bu hayvanlarda özellikle kulak hastalıklarının ağır geçtiğine işaret eden Doğan, "Bu tür hastalıklarda yoğun olarak kullanılan ürünlerde genelde kimyasal bulunuyor. Bu da tedavi sürecini çok fazla desteklemeyebiliyor. Dolayısıyla bitkisel ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde de bu ürünü kullandıklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

        "Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bunun yanında olumlu tarafları da var. Ağır seyreden enfeksiyonlar ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasında kullandığımız ilacın etkinliğinin artırılması yönünde avantaj sağladığını gördük. Bitkisel özlü olması nedeniyle enfeksiyon şiddetini önemli oranda azaltması, aynı anda temizliğini yapıyor olmamız avantajımızdı. Kedi ve köpekler, koku ya da yakıcı olması nedeniyle kullandığımız ürünlere bazen reaksiyon gösterebiliyor. Bu üründe böyle bir şey yaşamadık. Kedi ve köpekler ürünleri kolay kabul etti."

        Doğan, ürünün günlük bakım solüsyonu olarak da kullanılabileceğini, temizlik amacıyla kullanımının hastalıklara karşı koruduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim düzenlenecek
        Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim düzenlenecek
        Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
        Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
        Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı; 20 hektar alan zarar gör...
        Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı; 20 hektar alan zarar gör...
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun Paris Olimpiyatları'nda tek hedefi altı...
        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun Paris Olimpiyatları'nda tek hedefi altı...
        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; kümesteki hayvanlar öldü
        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; kümesteki hayvanlar öldü
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan LGS'de derece yapan öğrencilere hediye
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan LGS'de derece yapan öğrencilere hediye