Genç girişimci, hayvanlar için bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesinde bulunan teknokentte firma kuran genç girişimci, hayvanların bakımlarında kullanılmak üzere bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını biyoloji alanında tamamlayan 28 yaşındaki Merve Kavasbaşıoğlu, Kastamonu Teknokent'te girişimcilik eğitimi aldı.

Teknokent bünyesinde bir şirket kuran Kavasbaşıoğlu, ada çayı ve nane özünden hayvanlar için kulak temizleme, ağız ve göz bakım solüsyonu gibi ürünler geliştirdi.

Bitki özlerini tercih ettiğini dile getiren Kavasbaşıoğlu, "Piyasadaki benzer ürünlerde ağırlıklı olarak kimyasal içerik ya da bitkilerin yağları kullanılıyor. Yağlar bazen hayvanlara ağır gelebiliyor, alerjen olabiliyor. O yüzden bitkilerin özlerini kullanmaya dikkat ettik. Hem yağlar hem de bitki özlerinin testlerini yaptık, etken maddelerin bitki özlerinde de azımsanamayacak ölçüde olduğunu gördük." dedi.

Yağ kadar kıymetli olan özleri üretime kazandırdıkları belirten Kavasbaşıoğlu, "Kulak, ağız ve göz bakım solüsyonumuz var. Bakım, tedavi süreci ve tedavi sonrasında temizlikte kullanılan ürünler. Herhangi bir zararı bulunmuyor. Hem tedavi sürecini hızlandırıyor hem de tedavi sonrasında günlük bakımlar bu ürünlerle yapılabilir." diye konuştu.

Kavasbaşıoğlu, teknokentte olmanın büyük avantaj sağladığına dikkati çekerek, "Makine ekipman alımlarında KDV muafiyeti var. 'Bunu nasıl yaparız?' dediğimiz noktalarda hocalarımız tam destek sağlıyor. Kuluçka firmalarının kira ve diğer vergisel avantajları var. Desteklerinden dolayı Kastamonu Üniversitesi Teknokent'e çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.