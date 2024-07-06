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        Kastamonu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:15
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        Kastamonu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        E.M. yönetimindeki 34 BND 79 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 18 BH 887 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.M. yönetimindeki otomobil, S.T'nin kullandığı 34 TJ 4962 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücülerle araçlardaki Ş.K, F.O, C.Ç, S.T, H.S, A.K, Ö.F.K, İ.K. ve M.F.M. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan İ.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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