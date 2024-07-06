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        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:02
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        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hacıbey ile Etyemez köyleri yol ayrımında 13 Mayıs 2005'te Halil Çamyaran'ın bir otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayının aydınlatılması amacıyla yaklaşık bir yıl önce yeniden çalışma başlatıldı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden H.K. ve N.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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