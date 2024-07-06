Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden H.K. ve N.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hacıbey ile Etyemez köyleri yol ayrımında 13 Mayıs 2005'te Halil Çamyaran'ın bir otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayının aydınlatılması amacıyla yaklaşık bir yıl önce yeniden çalışma başlatıldı.

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