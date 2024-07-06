Kastamonu'da bir ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayı, bir süre sonra uzaklaştı.

Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'in Çörekçi köyü Demirci Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında ormanda ağaçların arasında bir ayı bulunduğu görüldü.

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