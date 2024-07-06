Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ormanlık alandaki bir ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da bir ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ormanlık alandaki bir ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'in Çörekçi köyü Demirci Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında ormanda ağaçların arasında bir ayı bulunduğu görüldü.

        Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayı, bir süre sonra uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Genç girişimci, hayvanlar için bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti
        Genç girişimci, hayvanlar için bitki özlerinden bakım solüsyonu üretti
        Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim düzenlenecek
        Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim düzenlenecek
        Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
        Kastamonu'da aşırı yüklenen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
        Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı; 20 hektar alan zarar gör...
        Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı; 20 hektar alan zarar gör...