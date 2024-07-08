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        Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 02:08 Güncelleme: 08.07.2024 - 02:08
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        Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta, komşular N.E. ile A.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine, N.E. tabanca ile komşuları A.B. ve eşi A.B. ile Y.T'ye ateş ederek yaraladı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheli N.E'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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