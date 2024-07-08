Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta, komşular N.E. ile A.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, N.E. tabanca ile komşuları A.B. ve eşi A.B. ile Y.T'ye ateş ederek yaraladı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli N.E'yi gözaltına aldı.
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