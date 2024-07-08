Kastamonu'da abartılı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı
Kastamonu'da, otomobiline abartılı egzoz takan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi.
Kastamonu'da, otomobiline abartılı egzoz takan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, aracına abartılı egzoz takanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda tespit edilen bir otomobilde yapılan incelemede, sürücünün araca özel egzoz düzeneği taktığı sistemin kumandayla istendiği zaman aktif hale getirildiğini belirledi.
Otomobil sürücüsüne ilgili kanun maddesi uyarınca 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, eksikliği giderilene kadar otomobil trafikten men edildi.
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