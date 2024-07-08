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        Kastamonu'da abartılı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı

        Kastamonu'da, otomobiline abartılı egzoz takan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:50
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        Kastamonu'da abartılı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı
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        Kastamonu'da, otomobiline abartılı egzoz takan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, aracına abartılı egzoz takanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda tespit edilen bir otomobilde yapılan incelemede, sürücünün araca özel egzoz düzeneği taktığı sistemin kumandayla istendiği zaman aktif hale getirildiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsüne ilgili kanun maddesi uyarınca 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, eksikliği giderilene kadar otomobil trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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