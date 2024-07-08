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        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 28 bin 476 lira ceza verildi

        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 28 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:04
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        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 28 bin 476 lira ceza verildi
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        Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 28 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından Azdavay sınırlarında yapılan kontroller sırasında, 3 kişinin yasa dışı yaban hayvanı avladığı tespit edildi.﻿

        Avlanma süresi dışında ses, manyetik dalga ve ışık yayarak avlanma belgesi olmadan avlanan kişilerin yanında bulunan tüfeklere el konuldu.

        Yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 28 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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