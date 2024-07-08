Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 28 bin 476 lira ceza verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından Azdavay sınırlarında yapılan kontroller sırasında, 3 kişinin yasa dışı yaban hayvanı avladığı tespit edildi.﻿

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