Kastamonu'da üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
Kastamonu'da üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Kastamonu'da üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet ettiği binanın üçüncü katında balkona çıkan S.S. dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan S.S. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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