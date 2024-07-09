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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, samanlık, ahır, traktör ve ambarlar zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 07:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:10
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, samanlık, ahır, traktör ve ambarlar zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Dedem Köyü'nde, Haşim Türk'e ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Niyazi Türk'e ait ev ile diğer yapılara sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2'şer katlı 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın esnasında evinde paniğe kapılarak düşen Huriye Tonbul (90) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Tonbul, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Dedem Köyü Muhtarı Sefer Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece komşum haber etti yangın var diye. Geldiğimizde Haşim Türk'ün kapısından alev almaya başlamış. Hemen itfaiyeyi aradık. Komşular yetişti. Haşim ve Niyazi Türk'e ait evler tamamen yandı. 2 tane ev, 2 tane samanlık, 2 tane ambar, 1 ahır vardı. 2 traktörün bir tanesini kurtardık, 1 tanesini kurtaramadık. Yangının paniğiyle evinde düşerek yaralanan Huriye Tonbul'u kilitli olan evinin kapısını kırarak kurtardık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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