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        Park ettiği kamyonetinden inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu öldü

        Kastamonu'da yol kenarına park ettiği kamyonetten inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:17
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        Park ettiği kamyonetinden inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu öldü
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        Kastamonu'da yol kenarına park ettiği kamyonetten inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kastamonu-Tosya kara yolunun birinci kilometresinde İsa Can (56), yükünü kontrol etmek amacıyla kullandığı 37 ACS 692 plakalı kamyoneti yol kenarına park etti.

        Aracından inen Can'a bu sırada aynı yönde seyreden F.K. yönetimindeki 43 AG 603 plakalı minibüs çarptı.

        Ağır yaralanan Can, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Minibüs sürücüsü F.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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