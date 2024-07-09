Park ettiği kamyonetinden inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu öldü
Kastamonu'da yol kenarına park ettiği kamyonetten inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kastamonu'da yol kenarına park ettiği kamyonetten inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kastamonu-Tosya kara yolunun birinci kilometresinde İsa Can (56), yükünü kontrol etmek amacıyla kullandığı 37 ACS 692 plakalı kamyoneti yol kenarına park etti.
Aracından inen Can'a bu sırada aynı yönde seyreden F.K. yönetimindeki 43 AG 603 plakalı minibüs çarptı.
Ağır yaralanan Can, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü F.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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