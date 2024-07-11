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        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:53
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        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        İstanbul-İnebolu seferini yapan Kadir Ç. yönetimindeki 34 YK 3800 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde, İnebolu'ya 5 kilometre mesafedeki Aşağıçaylı köyü mevkisinde yangın çıktı.

        İçinde 12 yolcu ve 4 personelin bulunduğu otobüsün arkasından duman çıktığını gören şoför, aracı yol kenarında durdurdu.

        Yolcuların tahliye edilmesinin ardından 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü saran alevlere İnebolu Belediyesi itfaiye ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken yangında otobüs, kullanılamaz hale geldi.

        Yolcular, daha sonra başka araçlarla İnebolu ilçesine götürüldü.

        Yolculardan Mehmet Ön, AA muhabirine, şoförün Küre ilçesinde bir sorun olduğu için otobüsü durdurup inceleme yaptığını, ardından yollarına devam ettiklerini söyledi.

        İnebolu'ya yaklaştıklarında şoförün aynadan yangını gördüğünü belirten Ön, "Arabayı durdurdu ve kapıyı açtı. Biz de otobüsten çıktık. 15 saniye sonra araç alev aldı. Ben arka koltuklarda oturuyordum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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