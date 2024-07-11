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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:53
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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

        Süleyman Yaldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Avşar Mahallesi'nde devrildi.

        Kazada traktörün altında kalan Yaldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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