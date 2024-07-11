Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Süleyman Yaldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Avşar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Yaldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
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