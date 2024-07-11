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        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kastamonu'da yaşanan silahlı kavga sonucu vurulan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:36
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        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kastamonu'da yaşanan silahlı kavga sonucu vurulan kişi öldü.

        Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'taki iş yerinde kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B ve F.B. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla Aslan'a ateş edildi. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili Ü.B. ve F.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Aslan'ın cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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