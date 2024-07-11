Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Aslan'ın cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

Olayla ilgili Ü.B. ve F.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'taki iş yerinde kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B ve F.B. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

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